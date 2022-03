Invasione russa dell’Ucraina, la guerra di Putin non trova sostegno interno: solo cortei di protesta e dissenso degli oligarchi (Di martedì 1 marzo 2022) L’Invasione russa in Ucraina sembra trasformarsi, ogni giorno che passa, sempre di più nella campagna solitaria di Vladimir Putin. Mentre continua a rivendicare il Paese come proprietà russa, a sostenere che la sua è una guerra contro la “banda di nazisti drogati” che ha in mano il governo di Kiev e che vittima delle minacce altrui è in primo luogo la Federazione, al momento manca chi alle sue parole ha deciso di offrire sostegno. Non risultano immagini di manifestazioni a favore della guerra o a favore del presidente russo. Non risultano nemmeno personalità di spicco esterne alla politica russa apertamente schierate a favore dell’Invasione. Non è la guerra della Russia, ma la guerra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) L’in Ucraina sembra trasformarsi, ogni giorno che passa, sempre di più nella campagna solitaria di Vladimir. Mentre continua a rivendicare il Paese come proprietà, a sostenere che la sua è unacontro la “banda di nazisti drogati” che ha in mano il governo di Kiev e che vittima delle minacce altrui è in primo luogo la Federazione, al momento manca chi alle sue parole ha deciso di offrire. Non risultano immagini di manifestazioni a favore dellao a favore del presidente russo. Non risultano nemmeno personalità di spicco esterne alla politicaapertamente schierate a favore dell’. Non è ladella Russia, ma ladi ...

