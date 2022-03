Il numero 4552 per gli aiuti all' Ucraina | la Rai si affianca a Unicef | Unhcr e Croce Rossa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : numero 4552

Globalist.it

È stato attivato unsolidale , il 45525 . L'Ucraina ha bisogno di alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l'igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e ...Da ieri, domenica 27 febbraio , è attiva la raccolta fondi promossa da Croce Rossa, Unhcr e Unicef per aiutare l'Ucraina a resistere all'invasione russa. È stato attivato unsolidale , il 45525 . L'Ucraina ha bisogno di alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l'igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e lenzuola, capi invernali (...È attivo da oggi il fondo per inviare aiuti ai profughi in fuga dall'Ucraina in guerra: servono cibo, vestiti e prodotti per l'igiene ...È attivo da oggi il fondo per inviare aiuti ai profughi in fuga dall'Ucraina in guerra: servono cibo, vestiti e prodotti per l'igiene ...