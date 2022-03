Il caos dopo di te (2020): un thriller al femminile (Di martedì 1 marzo 2022) Titolo originale: El desorden que dejas Anno: 2020 Paese: Spagna Genere: drammatico, thriller, giallo Casa di Produzione: Vaca Films, Netflix Distribuzione: Netflix Ideatore: Carlos Montero Stagione: 1 Puntate: 8 Musica: Lucio Godoy, Ricardo Curto Attori: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Roque Ruiz, Arón Piper, Roberto Enríquez, Isabel Garrido, Fede Pérez Carlos Montero sta cavalcando l’... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 1 marzo 2022) Titolo originale: El desorden que dejas Anno:Paese: Spagna Genere: drammatico,, giallo Casa di Produzione: Vaca Films, Netflix Distribuzione: Netflix Ideatore: Carlos Montero Stagione: 1 Puntate: 8 Musica: Lucio Godoy, Ricardo Curto Attori: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Roque Ruiz, Arón Piper, Roberto Enríquez, Isabel Garrido, Fede Pérez Carlos Montero sta cavalcando l’... Source

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos in commissione Affari sociali della Camera sull'esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi dopo che… - PopoTrash90 : @Fra05508797 Seee ciao. Suppongo tu sia fan di Sol. L'ossessione ce l'avete voi e la mettete in mezzo per ogni cosa… - N_orifici01 : @Jakin21655663 Poi con la percentuale più alta, io scioccata. Dopo tutto il caos che ha combinato - christianavdw : Se #GuidaAstrologicaPerCuoriInfranti serie tv rispecchierà il libro, prevedo il caos di emozioni dopo il cliffhange… - JediPerLItalia : @IrisBlue2021 l'esercito italiano era pienamente operativo, con la fuga hanno gettato nel caos la popolazione e las… -