Guerra in Ucraina, Valve posticipa lo Spring Tour 2022 del DPC per i team dell’est Europa (Di martedì 1 marzo 2022) In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, Valve ha deciso di posticipare a tempo indeterminato il prossimo Dota Pro Circuit Spring Tour 2022 per i team dell’Europa orientale. La notizia del rinvio è arrivata dall’organizzatore del DPC della regione EPICENTER, che ha confermato la decisione presa da Valve prima delle qualificazioni aperte del campionato regionale previste alla fine di questa settimana e nella prossima settimana per le squadre della regione. “Siamo stati informati da Valve che il DPC Eastern European Spring Tour è stato posticipato a tempo indeterminato“, si legge nella comunicazione di EPICENTER. “Torneremo presto con i ... Leggi su esports247 (Di martedì 1 marzo 2022) In seguito all’invasione dell’da parte dell’esercito russo,ha deciso dire a tempo indeterminato il prossimo Dota Pro Circuitper idell’orientale. La notizia del rinvio è arrivata dall’organizzatore del DPC della regione EPICENTER, che ha confermato la decisione presa daprima delle qualificazioni aperte del campionato regionale previste alla fine di questa settimana e nella prossima settimana per le squadre della regione. “Siamo stati informati dache il DPC Eastern Europeanè statoto a tempo indeterminato“, si legge nella comunicazione di EPICENTER. “Torneremo presto con i ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Zelensky: 'Il bombardamento di Kharkiv è un crimine di guerra. Ho chiesto di entrare nell'Ue' #ANSA https://t.co… - rmancinelli957 : RT @AnitaCecolin: 'Volevate la guerra contro i novax. In Ucraina sono oltre 70%, quindi hanno esaudito il vostro desiderio... Ma adesso vo… -