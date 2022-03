Guerra in Ucraina, Macron: i prossimi giorni ancora più duri. La Russia aumenta gli attacchi contro le città chiave. Kiev: “Oltre duemila civili morti”. Domani negoziati in salita (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Assemblea Generale Onu vota la risoluzione di condanna per la Russia. Mariupol senza acqua, il sindaco di Kherson: «Resistiamo». Usa: Mosca sta usando bombe a grappolo sui civili. Media: il Cremlino vuole reinsediare Yanukovich. La Russia minaccia: «La terza Guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante». Quattro caccia russi violano lo spazio aereo della Svezia Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Assemblea Generale Onu vota la risoluzione di condanna per la. Mariupol senza acqua, il sindaco di Kherson: «Resistiamo». Usa: Mosca sta usando bombe a grappolo sui. Media: il Cremlino vuole reinsediare Yanukovich. Laminaccia: «La terzamondiale sarebbe nucleare e devastante». Quattro caccia russi violano lo spazio aereo della Svezia

