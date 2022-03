Guerra in Ucraina: la posizione ambigua della Cina (Di martedì 1 marzo 2022) Pur mantenendo una certa cautela in merito alla Guerra in Ucraina, la Cina si è rifiutata di condannarel’invasione. Potrebbe, perciò, aiutare Putin con le sanzioni. Guerra in Ucraina e Cina Mentre procedeva l’invasione russa dell’Ucraina, la Cina ha mantenuto una posizione cauta e piuttosto ambiguasulle azioni del presidente russo Putin. Infatti, tra le altre cose, il governo cinese si è rifiutato si di riconoscere nell’operazione militare russa una «invasione». Inoltre non parteciperà alle sanzioni economiche annunciate dalla comunità internazionale. Al contrario, il sostegno economico della Cina potrebbe aiutare la Russia a sopportare le sanzioni occidentali. L’atteggiamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Pur mantenendo una certa cautela in merito allain, lasi è rifiutata di condannarel’invasione. Potrebbe, perciò, aiutare Putin con le sanzioni.ine Cina Mentre procedeva l’invasione russa dell’, laha mantenuto unacauta e piuttostosulle azioni del presidente russo Putin. Infatti, tra le altre cose, il governo cinese si è rifiutato si di riconoscere nell’operazione militare russa una «invasione». Inoltre non parteciperà alle sanzioni economiche annunciate dalla comunità internazionale. Al contrario, il sostegno economicopotrebbe aiutare la Russia a sopportare le sanzioni occidentali. L’atteggiamento ...

