Guerra in Ucraina, Draghi: “Non è il momento di dire ‘io avevo ragione e tu torto’. Dobbiamo fare i conti con la storia di oggi e di domani” (Di martedì 1 marzo 2022) “Quando ci sono grandi cambiamenti, la sensazione è di entrare in periodo completamente diverso di quanto visto finora, in questi momenti la prima pulsione è di fare i conti con se stessi e con gli altri, di dire ‘Io avevo visto giusto, tu no, ho ragione’ oppure dire ‘io ho sbagliato però per buoni motivi’.Ho la sensazione che questo sia marginale, non è il momento di fare i conti con se stessi e con gli altri ma di fare i conti con la storia, non quella passata ma di oggi e di domani”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha replicato in Senato ai parlamentari dopo l’informativa sulla crisi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Quando ci sono grandi cambiamenti, la sensazione è di entrare in periodo completamente diverso di quanto visto finora, in questi momenti la prima pulsione è dicon se stessi e con gli altri, di‘Iovisto giusto, tu no, ho’ oppure‘io ho sbagliato però per buoni motivi’.Ho la sensazione che questo sia marginale, non è ildicon se stessi e con gli altri ma dicon la, non quella passata ma die di”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario, che ha replicato in Senato ai parlamentari dopo l’informativa sulla crisi ...

