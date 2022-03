“Grande Fratello Vip”, Antonio crolla in diretta: “Voglio uscire dalla casa” (Di martedì 1 marzo 2022) E’ accaduto durante la 45esima puntata del reality Nelle scorse settimane, il tiktoker aveva avuto un altro momento di sconforto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 1 marzo 2022) E’ accaduto durante la 45esima puntata del reality Nelle scorse settimane, il tiktoker aveva avuto un altro momento di sconforto Perizona Magazine.

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - SusannaCeccardi : I lavoratori della sanità sono giustamente considerati degli “eroi”, ma devono stare sempre attenti al Grande Frate… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni smentisce Fabrizio Corona: “Ora so che non lo amavo” - enzoblogger : Guarfate come vi prendono per il culo..Per fortuna avere amici sia Russi che Ucraini aiuta molto..Volevo dire sono… -