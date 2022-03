Giornalisti, sostenibilità e transizione green: via alla prima call to action della “Fenice Conai” (Di martedì 1 marzo 2022) Ai blocchi di partenza la prima edizione di un nuovo bando per i Giornalisti italiani promosso dal Consorzio nazionale imballaggi: la Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane premierà un servizio radiotelevisivo e un articolo con la sostenibilità ambientale, il riciclo e la transizione ecologica come temi principali. Ma firmato solo da Giornalisti che non abbiano ancora compiuto quarantun anni. La call-to-action è riservata a tutte le produzioni Giornalistiche apparse tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022. Date non casuali: a fare da spartiacque è la Giornata Mondiale della Terra che si celebra ogni anno il 22 aprile. “Da venticinque anni Conai garantisce ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) Ai blocchi di partenza laedizione di un nuovo bando per iitaliani promosso dal Consorzio nazionale imbggi: laper il giornalismo ambientale giovane premierà un servizio radiotelevisivo e un articolo con laambientale, il riciclo e laecologica come temi principali. Ma firmato solo dache non abbiano ancora compiuto quarantun anni. La-to-è riservata a tutte le produzioniche apparse tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022. Date non casuali: a fare da spartiacque è la Giornata MondialeTerra che si celebra ogni anno il 22 aprile. “Da venticinque annigarantisce ...

