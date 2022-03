FA Cup: Middlesbrough-Tottenham, le formazioni ufficiali (Di martedì 1 marzo 2022) Il Tottenham scende in campo questa sera per affrontare gli ottavi di FA Cup in trasferta contro il Middlesbrough, che gioca nella cadetteria inglese ma non è un avversario da sottovalutare (di seguito le formazioni ufficiali). I biancorossi, infatti, hanno eliminato il Manchester United nel turno precedente imponendosi ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari; precedentemente, invece, avevano eliminato il Mansfield Town. Gli ‘Smoggies’, inoltre, sono un avversario tosto tra le mura amiche: in campionato hanno conquistato 11 vittorie in 17 gare, completano il parziale 2 pareggi e 4 sconfitte. Attualmente sono classificati al settimo posto in Championship, a due punti dalla zona playoff. Il risultato massimo del Middlesbrough in FA Cup è la finale raggiunta nell’edizione 1996/97, poi persa contro ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 1 marzo 2022) Ilscende in campo questa sera per affrontare gli ottavi di FA Cup in trasferta contro il, che gioca nella cadetteria inglese ma non è un avversario da sottovalutare (di seguito le). I biancorossi, infatti, hanno eliminato il Manchester United nel turno precedente imponendosi ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari; precedentemente, invece, avevano eliminato il Mansfield Town. Gli ‘Smoggies’, inoltre, sono un avversario tosto tra le mura amiche: in campionato hanno conquistato 11 vittorie in 17 gare, completano il parziale 2 pareggi e 4 sconfitte. Attualmente sono classificati al settimo posto in Championship, a due punti dalla zona playoff. Il risultato massimo delin FA Cup è la finale raggiunta nell’edizione 1996/97, poi persa contro ...

Advertising

sportface2016 : #FACup: le formazioni ufficiali di #Middlesbrough-#Tottenham - sportface2016 : #MiddlesbroughTottenham, come seguire in tv il match di #FACup - ilveggente_it : ?? #FACUP #Middlesbrough Vs #Tottenham è una partita del quinto turno di FA Cup che si giocherà domani alle 20:55. S… - sportnotizie24 : #Middlesbrough-#Tottenham, le probabili formazioni: turnover per Conte in Fa Cup -