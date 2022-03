Entra nel parrucchiere e spara all’ex, ‘lei aveva paura’ (Di martedì 1 marzo 2022) E’ stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L’ennesimo femminicidio e’ avvenuto oggi a Pontecagnano Faiano in un locale di via Tevere, dove il 40enne Alfredo Erra ha fatto irruzione, sparando contro Anna Borsa, 30 anni, che e’ stata colpita mortalmente alla testa. Nell’aggressione e’ rimasto ferito anche l’attuale compagno di Anna, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. L’omicida e’ fuggito, e dopo alcune ore e’ stato bloccato in un’area di servizio della A2, l’Autostrada del Mediterraneo. Il delitto e’ avvenuto nel salone in pieno centro. “aveva paura, era pensierosa Anna”, ha raccontato Simona Cataldo, una delle ultime clienti ad essersi recata nel negozio prima della sparatoria. “Anna – spiega Simona – non voleva piu’ andare a lavorare. Mi aveva confidato di voler ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) E’ stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L’ennesimo femminicidio e’ avvenuto oggi a Pontecagnano Faiano in un locale di via Tevere, dove il 40enne Alfredo Erra ha fatto irruzione,ndo contro Anna Borsa, 30 anni, che e’ stata colpita mortalmente alla testa. Nell’aggressione e’ rimasto ferito anche l’attuale compagno di Anna, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. L’omicida e’ fuggito, e dopo alcune ore e’ stato bloccato in un’area di servizio della A2, l’Autostrada del Mediterraneo. Il delitto e’ avvenuto nel salone in pieno centro. “paura, era pensierosa Anna”, ha raccontato Simona Cataldo, una delle ultime clienti ad essersi recata nel negozio prima dellatoria. “Anna – spiega Simona – non voleva piu’ andare a lavorare. Miconfidato di voler ...

Advertising

repubblica : Pontecagnano (Salerno), entra nel salone del parrucchiere, spara e uccide la sua ex di 29 anni. Poi fugge - LaStampa : Entra dal parrucchiere, spara e uccide la sua ex: aveva 30 anni. È caccia all’uomo nel Salernitano - NicolaPorro : ?? La profezia si avvera: il #televirologo sbarca in politica ed entra nel comitato direttivo di un partito ?? - Maxfasu : RT @aforista_l: Secondo quello, se ti entra in casa un malintenzionato sei autorizzato a freddarlo, ma se ti entra nel Paese un esercito st… - annaturri2556 : RT @aforista_l: Secondo quello, se ti entra in casa un malintenzionato sei autorizzato a freddarlo, ma se ti entra nel Paese un esercito st… -