Crisi in Ucraina | quattro famiglie in fuga sono arrivate in Irpinia

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –inle primedi profughi ucraini indalla guerra. Partite da Leopoli, al confine con la Polonia, dopo un viaggio in autobus duratogiorni, saranno ospitate ad Avellino da connazionali residenti da tempo nel capoluogo irpino. Nel frattempo è in piena attività l’organizzazione per l’accoglienza di altri nuclei familiari, coordinata dal Prefetto di Avellino, Paola Spena, sul territorio provinciale. Adesione compatta da parte dei sindaci irpini e della Diocesi di Avellino, il cui vescovo, monsignor Arturo Aiello, attraverso la Caritas, si è attivata per raccogliere beni di prima necessità e medicinali da inviare in. Il vescovo ha mobilitato i sacerdoti e approntato un piano per ...