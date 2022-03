Coppa Davis 2022 | la Slovacchia ai raggi X Alex Molcan il più pericoloso nei singolari | attenzione ai doppisti Polasek e Zelenay

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’eliminazione ai quarti di finale nella scorsa stagione, l’Italia proverà a fare meglio nella. Si comincerà questo weekend alla NTC Arena di Bratislava con il turno preliminare contro la. Per passare alla fase a gironi di novembre/dicembre bisognerà vincere almeno tre match tra i quattroe il doppio (tutte le partite saranno al meglio dei tre set). Vista l’assenza di Matteo Berrettini, che aveva chiesto l’esonero da questo impegno ancora prima di infortunarsi ad Acapulco, il capitano dell’Italia sarà Jannik Sinner. Con l’altoatesino prenderanno parte alla trasferta inLorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Oltre a Berrettini, non sarà quindi presente anche Fabio Fognini, alle prese con dei problemi ...

Nel week - end torna la Coppa Davis Cup by Rakuten con il turno preliminare: venerdì e sabato la "NTC Arena" (veloce indoor) di Bratislava sarà il palcoscenico della sfida tra Slovacchia e Italia. La sfida sarà trasmessa in ... che si dedica alla sua fondazione insieme alla moglie Steffi Graf Guillermo Coria , che debutterà nel prossimo playoff come capitano della nazionale argentina di Coppa Davis Rainer Schuettler , ...