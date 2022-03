Concorso Agenzia delle Entrate: bando per 2.660 posti (Di martedì 1 marzo 2022) L’Agenzia delle Entrate assume. Con un messaggio pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia fa sapere di avere in programma la pubblicazione nel 2022 dei bandi per le procedure concorsuali per l’assunzione di 2.660 persone, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. I concorsi sono in programma per il primo e il secondo semestre dell’anno e riguardano l’assunzione di funzionari e assistenti tecnici, funzionari tributari e assistenti informatici. L’avviso pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate aiuta a delineare i profili richiesti e consente ai potenziali candidati di programmare la fase di studio. Agenzia delle Entrate, i bandi in arrivo L’Agenzia delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 marzo 2022) L’assume. Con un messaggio pubblicato sul proprio sito, l’fa sapere di avere in programma la pubblicazione nel 2022 dei bandi per le procedure concorsuali per l’assunzione di 2.660 persone, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. I concorsi sono in programma per il primo e il secondo semestre dell’anno e riguardano l’assunzione di funzionari e assistenti tecnici, funzionari tributari e assistenti informatici. L’avviso pubblicato sul portale dell’aiuta a delineare i profili richiesti e consente ai potenziali candidati di programmare la fase di studio., i bandi in arrivo L’...

