Cecilia Rodriguez perde il controllo | “Mi avete rotto profondamente…”

Leggi su topicnews

(Di martedì 1 marzo 2022) La sorella di Belen,ile fa una dichiarazione: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Dalla bellezza disarmante e dalla genuinità che in pochi hanno, ha conquistato le scene dello spettacolo per la sua partecipazione al noto programma Grande Fratello Vip insieme a suo fratello Jeremias, ha fatto parlare di sé proprio in quella occasione per via del flirt tramutato in una relazione forte e duratura con Ignazio Moser lasciando in diretta il suo ex fidanzato Francesco Monte: stiamo parlando della bellissima, sorella minore della showgirl argentina Belen. curiosità (foto web)Un rapporto davvero speciale quello cheha con la sua famiglia e soprattutto con la ...