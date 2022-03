Cecilia minaccia di cancellarsi da Instagram, Jeremias prima di partire per L’Isola dei Famosi invia un regalo ad Ilary Blasi (Di martedì 1 marzo 2022) Cecilia Rodriguez ha minacciato di cancellarsi da Instagram, Jeremias Rodriguez ha inviato un regalo ad Ilary Blasi a poche settimane dal suo ritorno in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi insieme a suo padre Gustavo. Belen, invece, è al timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari. Come faremmo senza i Rodriguez? Se in America hanno le Kardashian, qua abbiamo loro. Fra reality, drammi, amori, figli e scoop sono davvero la famiglia più chiacchierata dell’ultimo decennio. Giusto ieri Cecilia Rodriguez ha infatti sbroccato su Instagram contro i suoi follower. Ad averle fatto perdere la pazienza le continue domande sull’assenza di Ignazio Moser dalle sue stories. “Ogni ... Leggi su biccy (Di martedì 1 marzo 2022)Rodriguez hato didaRodriguez hato unada poche settimane dal suo ritorno in Honduras nel cast dedeiinsieme a suo padre Gustavo. Belen, invece, è al timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari. Come faremmo senza i Rodriguez? Se in America hanno le Kardashian, qua abbiamo loro. Fra reality, drammi, amori, figli e scoop sono davvero la famiglia più chiacchierata dell’ultimo decennio. Giusto ieriRodriguez ha infatti sbroccato sucontro i suoi follower. Ad averle fatto perdere la pazienza le continue domande sull’assenza di Ignazio Moser dalle sue stories. “Ogni ...

