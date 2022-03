Camorra: pizzo su pacchi alimentari per onomastico del boss (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per la festa che celebra il santo di cui porta il nome, il boss dell’Alleanza di Secondigliano Patrizio Bosti faceva consegnare un pacco alimentare alla gente del rione Amicizia di Napoli a fronte del quale però le persone erano tenute a pagare una somma. A rivelarlo, ai sostituti procuratori della DDA di Napoli Alessandra Converso, Ida Teresi e Antonella Serio, è il collaboratore di Giustizia Teodoro De Rosa. “…Alla fine il Bosti – dice ancora il ‘pentito’ – appariva fare una beneficenza ai poveri mentre in realtà era un modo per raccogliere altri soldi a suo favore”. Il boss, inoltre, teneva sotto controllo i versamenti che, in quell’occasione, finivano nelle sue tasche: “…Per controllare la cosa – spiega De Rosa – sui dovevano scrivere su una sorta di registro nome e cognome di chi andava a ritirare il pacco e la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per la festa che celebra il santo di cui porta il nome, ildell’Alleanza di Secondigliano Patrizio Bosti faceva consegnare un pacco alimentare alla gente del rione Amicizia di Napoli a fronte del quale però le persone erano tenute a pagare una somma. A rivelarlo, ai sostituti procuratori della DDA di Napoli Alessandra Converso, Ida Teresi e Antonella Serio, è il collaboratore di Giustizia Teodoro De Rosa. “…Alla fine il Bosti – dice ancora il ‘pentito’ – appariva fare una beneficenza ai poveri mentre in realtà era un modo per raccogliere altri soldi a suo favore”. Il, inoltre, teneva sotto controllo i versamenti che, in quell’occasione, finivano nelle sue tasche: “…Per controllare la cosa – spiega De Rosa – sui dovevano scrivere su una sorta di registro nome e cognome di chi andava a ritirare il pacco e la ...

