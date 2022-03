Calciomercato Milan – Pedullà: “E’ derby con l’Inter per Scamacca” | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Scamacca interessa al club rossonero e all'Inter. Il punto del giornalista Pedullà Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 marzo 2022) Le ultime news suldelinteressa al club rossonero e all'Inter. Il punto del giornalista

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - MuridiShehu : RT @RudyGaletti: ??? Nonostante le voci, ad oggi #Antony (#Ajax) e #Madueke (#PSV) non sono obiettivi del #Milan ???. ??? #Calciomercato #Tran… - MuridiShehu : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan in estate pensa da grande squadra. ?? Il club ??? sogna con il triplo colpo dal #Lille: Sven #Botman, #Renato… -