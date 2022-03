Borsa: prosegue il crollo delle azioni russe fuori da Mosca (Di martedì 1 marzo 2022) prosegue il crollo di molti dei titoli che fanno riferimento alle società quotate russe, mentre il Cremlino tiene chiuse le contrattazioni alla Borsa di Mosca, ritardandone così l'inevitabile collasso. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022)ildi molti dei titoli che fanno riferimento alle società quotate, mentre il Cremlino tiene chiuse le contrattalladi, ritardandone così l'inevitabile collasso.

Petrolio accentua rincari e vola ai massimi del 2014. Brent sopra 103 dollari Forte accelerazione dei prezzi del petrolio mentre prosegue l'escalation della guerra in Ucraina. Il barile di Brent , il greggio di riferimento del mare del Nord vola oltre quota 103 dollari al barile, il WTI (West Texas Intermediate) guadagna più di ...

