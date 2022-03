Bomba di calciomercato dalla Spagna: l’Atletico su Lewandowski! (Di martedì 1 marzo 2022) Bomba di mercato dalla Spagna: l’Atletico su Lewandowski! La punta vorrebbe trasferirsi in Spagna e i Colchoneros lo vorrebbero accontentare Secondo El Chiringuito, la scarpa d’oro Robert Lewandowski potrebbe firmare con la squadra del Cholo Simeone. L’intenzione della famiglia di Lewa sarebbe quella di trasferirsi in Spagna e i dirigenti dell’Atletico Madrid si stanno muovendo per accoglierlo. La scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco è nel 2023, ma le parti starebbero valutando di salutarsi con un anno d’anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022)di mercatosuLa punta vorrebbe trasferirsi ine i Colchoneros lo vorrebbero accontentare Secondo El Chiringuito, la scarpa d’oro Robert Lewandowski potrebbe firmare con la squadra del Cholo Simeone. L’intenzione della famiglia di Lewa sarebbe quella di trasferirsi ine i dirigenti delMadrid si stanno muovendo per accoglierlo. La scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco è nel 2023, ma le parti starebbero valutando di salutarsi con un anno d’anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, bomba de Ligt: “In tre mesi cambia tutto” - News24_it : Calciomercato Juventus, bomba de Ligt: “In tre mesi cambia tutto” - - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????? Guerra in #Ukraina, la testimonianza di #Fonseca: 'Non ci resta che pregare che non cada una bomba accanto a noi'… - sunlouvis91 : RT @calciomercatoit: ????? Guerra in #Ukraina, la testimonianza di #Fonseca: 'Non ci resta che pregare che non cada una bomba accanto a noi'… - calciomercatoit : ????? Guerra in #Ukraina, la testimonianza di #Fonseca: 'Non ci resta che pregare che non cada una bomba accanto a n… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba calciomercato Bomba di calciomercato dalla Spagna: l'Atletico su Lewandowski! Ascolta la versione audio dell'articolo Bomba di mercato dalla Spagna: l'Atletico su Lewandowski! La punta vorrebbe trasferirsi in Spagna e i Colchoneros lo vorrebbero accontentare Secondo El Chiringuito, la scarpa d'oro Robert Lewandowski ...

Guerra in Ucraina: convoglio militare russo lungo 60 km in marcia verso Kiev Questa mattina la città di Kharkiv è nuovamente sotto attacco, mentre nella capitale ucraina Kiev risuonano le sirene dell'allarme bomba così come a Rivne, Ternopil, Vinnytsia e Volyn.

Calciomercato Juventus, bomba de Ligt: “In tre mesi cambia tutto” CalcioMercato.it Bayern Monaco, bomba dalla Spagna su Lewandowski! Già l’estate scorsa si era parlato di un addio poi mai concretizzato al Manchester City di Guardiola, che alla fine ha preferito rimanere senza punte Dalle notizie che sopraggiungono agli esperti di ...

Bomba dalla Spagna: Lewandowski può giocare nell’Atletico Madrid la prossima stagione Se nelle scorse ore c'era stato un curioso botta e risposta tra Salihamidzic e il bomber stesso, adesso, in Spagna, sganciano anche la bomba. Secondo El Chiringuito TV, il destino dell'attaccante ...

Ascolta la versione audio dell'articolodi mercato dalla Spagna: l'Atletico su Lewandowski! La punta vorrebbe trasferirsi in Spagna e i Colchoneros lo vorrebbero accontentare Secondo El Chiringuito, la scarpa d'oro Robert Lewandowski ...Questa mattina la città di Kharkiv è nuovamente sotto attacco, mentre nella capitale ucraina Kiev risuonano le sirene dell'allarmecosì come a Rivne, Ternopil, Vinnytsia e Volyn.Già l’estate scorsa si era parlato di un addio poi mai concretizzato al Manchester City di Guardiola, che alla fine ha preferito rimanere senza punte Dalle notizie che sopraggiungono agli esperti di ...Se nelle scorse ore c'era stato un curioso botta e risposta tra Salihamidzic e il bomber stesso, adesso, in Spagna, sganciano anche la bomba. Secondo El Chiringuito TV, il destino dell'attaccante ...