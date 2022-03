Benedict Cumberbatch sulla guerra in Ucraina: "Dobbiamo agire, pensieri e preghiere non bastano" (Di martedì 1 marzo 2022) Benedict Cumberbatch ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e, durante la cerimonia, l'attore ha detto la sua a proposito della guerra in Ucraina: 'Dobbiamo agire'. Benedict Cumberbatch, dopo aver onorato sua sorella, scomparsa a causa di un cancro lo scorso anno, ha deciso di sfruttare la cerimonia di premiazione per la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame dedicando alcune parole alla guerra in Ucraina: dalle vittime del conflitto ai russi che vogliono la pace tra i due paesi. Cumberbatch ha esordito dicendo: "Oggi, non posso non parlare, in questo meraviglioso momento della mia vita, da questa straordinaria piattaforma, di quello che sta accadendo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)ha ottenuto la sua stellaHollywood Walk of Fame e, durante la cerimonia, l'attore ha detto la sua a proposito dellain: ''., dopo aver onorato sua sorella, scomparsa a causa di un cancro lo scorso anno, ha deciso di sfruttare la cerimonia di premiazione per la sua stellaHollywood Walk of Fame dedicando alcune parole allain: dalle vittime del conflitto ai russi che vogliono la pace tra i due paesi.ha esordito dicendo: "Oggi, non posso non parlare, in questo meraviglioso momento della mia vita, da questa straordinaria piattaforma, di quello che sta accadendo ...

