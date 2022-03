Automotive: Giorgetti, Dl in Gazzetta, a giorni incontri per quadro incentivi (Di martedì 1 marzo 2022) 'Ripristiniamo misure che non esauriranno effetti a breve' . "Oggi e' finalmente in Gazzetta ufficiale, dopo una travagliata e lunga gestazione, il decreto legge che ha previsto stanziamenti importanti per l'Automotive e gia' nei prossimi giorni sono previsti gli incontri tra i ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 1 marzo 2022) 'Ripristiniamo misure che non esauriranno effetti a breve' . "Oggi e' finalmente inufficiale, dopo una travagliata e lunga gestazione, il decreto legge che ha previsto stanziamenti importanti per l'e gia' nei prossimisono previsti glitra i ...

