Anna uccisa a 30 anni mentre è dal parrucchiere È entrato e lo hanno visto tutti | caccia all’ex

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Mattinata di terrore a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Una giovane di 30Borsa, è statanella giornata del primo marzosi trovava dal. Non c’è stato scampo per la donna, che è stata colpita da diversi colpi di pistola. Uno in particolare ha raggiunto la sua testa, causandole l’esito fatale. Il terribile episodio è quindi avvenuto davanti agli altri clienti e ai dipendenti del salone di bellezza, rimasti scioccati da quella furia omicida inimmaginabile. Non c’è stato purtroppo niente da fare perBorsa, perché le ferite riportate erano troppo gravi. Nonostante la richiesta di aiuto immediata e il pronto intervento dei soccorritori del 118, i medici e gli infermieri non sono riusciti in grado di salvarle la vita e ...