Addio ad Annamaria Bruzzese | presidente della sezione Fondazione Moscati Salerno

(Di martedì 1 marzo 2022) di Clemente Ultimo E’ venuta a mancare nella giornata di ieri, molto nota in città per il lungo impegno profuso alla guidasalernitana, l’ente filantropico fondato ormai trent’anni fa a Napoli da padre Massimo Rastrelli. Nel corso degli anni sono tanti i salernitani che hanno avuto modo di apprezzare l’impegnodottoressanel portare avanti l’opera avviata dal sacerdote napoletano, tra i primi a comprendere l’importanzanecessità di combattere la piovra dell’usura non solo attraverso l’assistenza alle famiglie che ne sono vittime, ma anche investendo nella diffusione di una corretta cultura antidebito, in ...

Lutto a Salerno per la scomparsa diBruzzese , coordinatrice della sezione salernitana della Fondazione San Giuseppe Moscati, da anni impegnata in prima fila nella lotta al fenomeno dell'usura. Le iniziative Tantissime le ...Colombo ...Dolore a Salerno per la scomparsa di Annamaria Bruzzese, coordinatrice della Fondazione San Giuseppe Moscati nella sezione salernitana, impegnata da anni nella lotta al fenomeno dell’usura. Salerno pi ...Da tutti era conosciuto come ’Linos los paninos’: un soprannome ironico come era lui. Avrebbe compiuto 80 anni tra pochi giorni ...