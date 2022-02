Vostro Onore, il cast (Di lunedì 28 febbraio 2022) A guidare il cast di Vostro Onore, la nuova serie tv in onda su Raiuno a partire da lunedì 28 febbraio 2022, c’è Stefano Accorsi, che manca dalla fiction generalista dal 2013. La sua presenza fornisce alla serie un tocco di novità ed esclusività al racconto, remake di una serie israeliana. Ma Accorsi non è da solo. Stefano Accorsi è Vittorio Pagani: un giudice, ex pubblico ministero, una figura importante e rispettata del Tribunale di Milano, tanto da essere il favorito per la carica di nuovo Presidente. Fino all’incidente da cui prende le mosse la serie viene considerato da tutti un esempio di integrità, ma la discesa agli inferi per proteggere il figlio fa emergere il suo lato più oscuro: un Vittorio sconosciuto, impostore e opportunista. Il suicidio della moglie provoca in lui un enorme senso di colpa, dovuto alla dedizione totale ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) A guidare ildi, la nuova serie tv in onda su Raiuno a partire da lunedì 28 febbraio 2022, c’è Stefano Accorsi, che manca dalla fiction generalista dal 2013. La sua presenza fornisce alla serie un tocco di novità ed esclusività al racconto, remake di una serie israeliana. Ma Accorsi non è da solo. Stefano Accorsi è Vittorio Pagani: un giudice, ex pubblico ministero, una figura importante e rispettata del Tribunale di Milano, tanto da essere il favorito per la carica di nuovo Presidente. Fino all’incidente da cui prende le mosse la serie viene considerato da tutti un esempio di integrità, ma la discesa agli inferi per proteggere il figlio fa emergere il suo lato più oscuro: un Vittorio sconosciuto, impostore e opportunista. Il suicidio della moglie provoca in lui un enorme senso di colpa, dovuto alla dedizione totale ...

