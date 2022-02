Ucraina | Salvini in visita ad Assisi a Basilica san Francesco

Advertising

eziomauro : Armi all’Ucraina, Salvini cerca di nascondere la sua ambiguità dietro il Papa: ma la Lega da che parte sta? - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - fattoquotidiano : TUTTI ZITTI SU PUTIN Pizze che roteano, cori da stadio e fazzoletti bianchi agitati a mo’ di panolada. Per una sera… - Anton1963A : RT @antonellodose: Festa al locale di Briatore: così Salvini e Berlusconi 'discutono' della guerra in Ucraina, gli amici di Putin https://t… - CobraSimone : RT @stanzaselvaggia: Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore fa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Salvini

Alle armi non si risponde con le armi', dice'e la priorità ora non è l'entrata nella Nato dell'ma fermare la guerra'. Guerra- Russia, Bielorussia pronta ad affiancare truppe ...Oggi, lunedì 28 febbraio, Matteofarà una visita privata alla Basilica di San Francesco ad Assisi. Al termine, alle 12,30 circa, incontrerà la stampa in Piazza del Comune. Il santo di Assisi è considerato il simbolo del ...Mondo - Di Salvini il quotidiano statunitense ricorda come l'ex ministro dell'Interno indossasse le magliette con la faccia di Putin sulla sulla Piazza Rossa di Mosca e al Parlamento Europeo, e come ...Roma, 28 feb. (askanews) - Oggi, lunedì 28 febbraio, Matteo Salvini farà una visita privata alla Basilica di San Francesco ad Assisi. Al ...