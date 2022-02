Ucraina, ex calciatore e narcos in cella: “Chiedo a Putin di smetterla di generare sofferenza. E cerco nuovi Maradona” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Prego tutti i giorni affinché questa guerra finisca. È atroce una notizia del genere, è davvero la fine dell’umanità: Chiedo a Putin di smetterla di far soffrire così tanta gente ingiustamente. Io non smetterò mai di pregare”. Questo l’appello che giunge dal carcere di Napoli Poggioreale, ad opera dell’ex calciatore colombiano Antony De Avila Charris attraverso il suo legale. Il 58enne, famoso a livello internazionale e con un passato prestigioso per aver disputato con la maglia della propria Nazionale anche i Mondiali del ’94 negli Stati Uniti e del ’98 in Francia, è detenuto dal 21 settembre scorso nella casa circondariale di Poggioreale per una condanna passata in giudicato a 12 anni di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E da lì, studia per regalare al calcio nuovi ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Prego tutti i giorni affinché questa guerra finisca. È atroce una notizia del genere, è davvero la fine dell’umanità:didi far soffrire così tanta gente ingiustamente. Io non smetterò mai di pregare”. Questo l’appello che giunge dal carcere di Napoli Poggioreale, ad opera dell’excolombiano Antony De Avila Charris attraverso il suo legale. Il 58enne, famoso a livello internazionale e con un passato prestigioso per aver disputato con la maglia della propria Nazionale anche i Mondiali del ’94 negli Stati Uniti e del ’98 in Francia, è detenuto dal 21 settembre scorso nella casa circondariale di Poggioreale per una condanna passata in giudicato a 12 anni di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E da lì, studia per regalare al calcio...

