Sophie Codegoni bisbiglia ma è chiarissimo: così "smaschera" gli autori del GF Vip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutti in attesa della nuova puntata del GF Vip 6. Lunedì 28 febbraio 2022 Alfonso Signorini tornerà a collegarsi in diretta con la Casa di Cinecittà e il pubblico scoprirà il nuovo vippone eliminato. Eliminato a due settimane dalla finale di questa lunghissima edizione del reality show. A scontrarsi al televoto sono Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno e Miriana Trevisan. I primi due sono entrati in corsa al GF Vip, mentre la ex vallette di Mike Bongiorno è dentro dall'inizio, dunque da settembre. Sono tra poche ore conosceremo il verdetto del pubblico ma secondo il sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 a confermarsi la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Nathaly Caldonazzo, con il 9% dei voti. Sophie Codegoni contro il GF Vip Poi Antonio Medugno, con l'11% e Miriana Trevisan, risultata la più votata e la più amata con ...

