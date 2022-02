Smartphone più sicuri? secondo una relazione circolano meno virus ma più devastanti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 2021 gli attacchi sono diminuiti rispetto al 2020; però si è registrato un aumento nella complessità delle tecnologie utilizzate. Dai ransomware ai trojan, le tecniche dei cybercriminali sono sempre più avanzate. La complessità degli attacchi cibernetici nel 2021 è stata maggiore rispetto al passato – ComputerMagazine.itIl numero di attacchi di malware mobile ha visto una forte diminuzione nel 2021, ma gli attacchi sono più diventati più complessi e sofisticati: questi i risultati dell’ultimo Mobile Malware Report di Kaspersky. L’antivirus russo infatti ha rilevato quasi 3,5 milioni di malware su dispositivi mobili nel 2021, in calo rispetto ai 5,7 milioni rilevati nel corso del 2020. Ma vale la pena notare che i numeri registrati nel 2021 sono quasi identici a quelli registrati nel 2019. La maggior parte di questi tentativi di infezione ha preso ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 2021 gli attacchi sono diminuiti rispetto al 2020; però si è registrato un aumento nella complessità delle tecnologie utilizzate. Dai ransomware ai trojan, le tecniche dei cybercriminali sono sempre più avanzate. La complessità degli attacchi cibernetici nel 2021 è stata maggiore rispetto al passato – ComputerMagazine.itIl numero di attacchi di malware mobile ha visto una forte diminuzione nel 2021, ma gli attacchi sono più diventati più complessi e sofisticati: questi i risultati dell’ultimo Mobile Malware Report di Kaspersky. L’antirusso infatti ha rilevato quasi 3,5 milioni di malware su dispositivi mobili nel 2021, in calo rispetto ai 5,7 milioni rilevati nel corso del 2020. Ma vale la pena notare che i numeri registrati nel 2021 sono quasi identici a quelli registrati nel 2019. La maggior parte di questi tentativi di infezione ha preso ...

