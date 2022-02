(Di lunedì 28 febbraio 2022) La puntata di questa settimana è dedicata alla lotta scudetto che coinvolge Napoli,e Juventus e aldi Coppa Italia in programma martedì sera. In studio il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli e Antonino Morici. In collegamento Arrigo

Advertising

OdeonZ__ : Sacchi e il derby totale: 'L'Inter è affaticata, il Milan gioca meglio ma...' - benalemeilleur : San Siro attende il #Derby di #CoppaItalia tra #Milan e #Inter, importante per la lotta #Scudetto. #Ibrahimovic ver… - zazoomblog : Derby Milan-Inter Sacchi: “Troppa tensione e stanchezza nei giocatori” - #Derby #Milan-Inter #Sacchi: #“Troppa… - benalemeilleur : #SanSiro attende #Milan e #Inter per il #Derby di #CoppaItalia - zazoomblog : Derby Milan-Inter Sacchi: “Troppa tensione e stanchezza nei giocatori” - #Derby #Milan-Inter #Sacchi: #“Troppa -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi derby

... Milan, Inter e Juventus e aldi Coppa Italia in programma martedì sera. In studio il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli e Antonino Morici. In collegamento Arrigo... potremo ammirare tutte le emozioni delveneto di Serie A nel video Verona Venezia 3 - 1 . ...stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 10 nel computo dei falli e l'arbitro Juan Luca, ...Io credo che ce la possa fare, magari partendo da una grande prestazione nel derby di Coppa Italia. L'importante è che tutti si ricordino sempre che la loro forza è la squadra, non il singolo Adesso i ...Video Verona Venezia (3-1) gol e highlights Serie A: l'Hellas domina il derby veneto, la tripletta di Giovanni Simeone fa sognare Igor Tudor.