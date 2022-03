Per l'Intelligence i cyber attacchi sono la minaccia più grande (Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - Per sua natura virtuale, ma anche molto concreta. La minaccia informatica è sempre più incombente. Perché il cyberspazio può dischiudere “straordinarie possibilità di progresso” ma anche “esporre a pericoli potenzialmente rovinosi per la tenuta del Sistema Paese”. È l'allarme lanciato dagli 007 italiani nella Relazione annuale dell'Intelligence (diponibile online), che come sempre fa il punto anche su terrorismo interno e internazionale, immigrazione, criminalità organizzata. Con un focus sugli scenari di crisi a livello internazionale. Crescono cyber attacchi Le attività cyber ostili effettuate contro assetti informatici rilevanti per la sicurezza nazionale hanno continuato a interessare prevalentemente le infrastrutture informatiche della pubblica amministrazione (69%): ... Leggi su agi (Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - Per sua natura virtuale, ma anche molto concreta. Lainformatica è sempre più incombente. Perché ilspazio può dischiudere “straordinarie possibilità di progresso” ma anche “esporre a pericoli potenzialmente rovinosi per la tenuta del Sistema Paese”. È l'allarme lanciato dagli 007 italiani nella Relazione annuale dell'(diponibile online), che come sempre fa il punto anche su terrorismo interno e internazionale, immigrazione, criminalità organizzata. Con un focus sugli scenari di crisi a livello internazionale. CresconoLe attivitàostili effettuate contro assetti informatici rilevanti per la sicurezza nazionale hanno continuato a interessare prevalentemente le infrastrutture informatiche della pubblica amministrazione (69%): ...

