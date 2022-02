Omicidio del 45enne di Lucera in Svizzera, fermato 19enne Bruno Maiori ucciso in albergo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un 19enne è stato fermato dalla polizia. Era sul luogo del rinvenimento del cadavere di Bruno Maiori, il corridoio di un albergo di San Gallo in cui il pizzaiolo di Lucera alloggia a. Da anni il 45enne risiedeva all’estero. L'articolo Omicidio del 45enne di Lucera in Svizzera, fermato 19enne <small class="subtitle">Bruno Maiori ucciso in albergo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unè statodalla polizia. Era sul luogo del rinvenimento del cadavere di, il corridoio di undi San Gallo in cui il pizzaiolo dialloggia a. Da anni ilrisiedeva all’estero. L'articolodeldiin in proviene da Noi Notizie..

