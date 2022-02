Motocross MXGP | GP Mantova 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 5-6 marzo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo l’appuntamento d’esordio, ritardato di una settimana per colpa del meteo, rappresentato dal Gran Premio di Gran Bretagna, il Mondialesi sposta in Italia, dato che siamo pronti a vivere (nel weekend del 5-6) il Gran Premio di, prima tappa stagionale nei confini italici. Ci attende un evento assolutamente da non perdere, con i primi della classe che cercheranno subito punti pesanti per la classifica generale, e indirizzare a loro favore il campionato. Tra questi, ovviamente, Tim Gajser che proverà a tenere a debita distanza il suo rivale numero uno, l’olandese Jeffrey Herlings che rimarrà assente ancora a lungo., Jorge Prado vince gara-2 a Matterley Basin, Gajser in vetta alla classifica. 8° Forato IN TV – Il Gran Premio di ...

15.537 17.473 49.113 18 5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 36:27.390 29.326 48.847 16 6 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha FactoryYamaha 36:38.227 40.163