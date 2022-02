Medici di famiglia | sciopero | circa trecento ambulatori chiusi in Puglia domani e mercoledì? Protesta indetta da Smi | Simet e Cgil

(Di lunedì 28 febbraio 2022)didi base rischiano di rimanereinl’1 ed il 2 marzo.proclamato dai sindacati di categoria Smi,. Fra le rivendicazioni, la necessità che cambi l’eccessiva burocrstizzazione del. Inoltre viene chiesto un concreto indennizzo, tuttora non erogato per i familiari deiquattrocentodi base italiani morti sul lavoro a causa del corona virus. La Fimmg ha contestato l’iniziativa degli altri sindacati. L'articolodi...

Sciopero proclamato dai sindacati di categoria Smi, Simet e Cgil. Fra le rivendicazioni, la necessità che cambi l'eccessiva burocrstizzazione del medici famiglia. Inoltre viene chiesto un concreto indennizzo per i familiari dei quattrocentomedici di base italiani morti sul lavoro a causa del corona virus. Il Sindacato dei medici italiani (Smi) e il Sindacato italiano medici del territorio (Simet) hanno proclamato uno sciopero che vede un possibile coinvolgimento dei medici di famiglia, guardia medica.