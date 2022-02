Love is in the air, trama 28 febbraio: una decisione sconvolgente (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ira di Serkan Bolat non si farà attendere a Love is in the air, come rivela la trama della soap opera turca di oggi, lunedì 28 febbraio (qui le trame settimanali). Il giovane, infatti, ha saputo grazie a Kiraz che la Art Life è sull'orlo del fallimento, poiché la figlioletta ha deciso di regalargli il suo salvadanaio affinché non venda il suo amatissimo pony, come ha sentito dire a Seyfi, Aydan ed Ayfer. A quel punto, Serkan ha chiesto spiegazioni ad amici e parenti e ha appreso la verità. L'architetto andrà in escandescenze soprattutto con Eda e Piril che gli hanno nascosto una notizia così importante e, una volta in ufficio, farà una terribile scenata a tutti loro. Poco dopo, andrà via per cercare di trovare una soluzione. Più tardi, Kemal, insieme ad Aydan, chiamerà la signora Deniz per cercare di riprendere con lei il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ira di Serkan Bolat non si farà attendere ais in the air, come rivela ladella soap opera turca di oggi, lunedì 28(qui le trame settimanali). Il giovane, infatti, ha saputo grazie a Kiraz che la Art Life è sull'orlo del fallimento, poiché la figlioletta ha deciso di regalargli il suo salvadanaio affinché non venda il suo amatissimo pony, come ha sentito dire a Seyfi, Aydan ed Ayfer. A quel punto, Serkan ha chiesto spiegazioni ad amici e parenti e ha appreso la verità. L'architetto andrà in escandescenze soprattutto con Eda e Piril che gli hanno nascosto una notizia così importante e, una volta in ufficio, farà una terribile scenata a tutti loro. Poco dopo, andrà via per cercare di trovare una soluzione. Più tardi, Kemal, insieme ad Aydan, chiamerà la signora Deniz per cercare di riprendere con lei il ...

