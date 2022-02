LOL 2 | quando escono le nuove puntate della seconda stagione | la data degli episodi 5 e 6 in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I primi quattrodi LOL – Chi ride è fuori, programma di successo di Amazon Prime Video, sono stati resi pubblici il 24 febbraio scorso. Ora, tra pochissimi giorni, arriveranno le ultime due, quelle in cui verrà decretato il vincitore. Ma qual è lada cerchiare in rosso sul calendario?gli altri duefinali di LOL 2 Allo scoccaremezzanotte di giovedì 24 febbraio sono state pubblicate su Amazon Prime Video le prime quattrodi LOL, ma per gli ultimi 2bisognerà aspettare giovedì 3 marzo. E’ questa lada ...