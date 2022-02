Flaza | in pre-order il disco d’esordio dal titolo 13

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiama 13 il primodi, in uscita per Honiro l’11 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato CD in edizione limitata Si chiama 13 il primodi, in uscita per Honiro l’11 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato CD in edizione limitata. Saranno 13 brani di cui 9 inediti che raccontano l’ingresso di una ventenne nel mondo degli adulti con grande sincerità, come fosse un diario personale. La cover del, curata da Lorenzo Ambrogio, è stata disegnata da una bambina, proprio a riprodurre l’immediatezza, la spensieratezza e la libertà espressiva che solo l’infanzia può regalarti. Per lei il numero 13 diventa il simbolo perfetto per raccontare questo percorso. Un numero aperto a più interpretazioni: può portare fortuna come essere un numero sciagurato. Un ...