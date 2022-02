FIFA e UEFA, adesso è ufficiale: maxi-stangata alla Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva la decisione ufficiale in merito alla partecipazione della Russia ai Mondiali in Qatar: FIFA e UEFA insieme per la sospensione, c’è il comunicato Quanto trapelato solamente poco tempo fa ora è diventato ufficiale. La FIFA e la UEFA hanno, insieme e di comune accordo, preso la loro decisione in merito alla partecipazione della Russia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva la decisionein meritopartecipazione dellaai Mondiali in Qatar:insieme per la sospensione, c’è il comunicato Quanto trapelato solamente poco tempo fa ora è diventato. Lae lahanno, insieme e di comune accordo, preso la loro decisione in meritopartecipazione dellaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : FIFA UEFA Guerra in Ucraina, Fifa e Uefa: fuori la Russia dai mondiali e i club dalle coppe Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal mondiale del ...

