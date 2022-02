"E Puzzer allora?". L'orrore di Putin, Francesca Donato fa esplodere Giletti: "Sta scherzando vero?" | Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre si parlava dei numerosi arresti avvenuti in Russia durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina, Francesca Donato a Non è l'Arena ha azzardato un paragone piuttosto anomalo. Parallelamente alla battaglia sul campo, ieri a San Pietroburgo si è svolto un altro tipo di conflitto, quello tra chi protestava e le forze di polizia, che hanno represso duramente la manifestazione per la pace. Durante la trasmissione di La7, allora, la Donato ha detto: "Anche Stefano Puzzer è stato arrestato a Roma. Se dobbiamo parlare della libertà di espressione, non è che diamo dei grandi esempi anche in Italia". L'ex esponente della Lega si riferiva a uno dei no green pass più conosciuti in Italia, il quale diverso tempo fa ha guidato la protesta dei portuali che non volevano presentare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre si parlava dei numerosi arresti avvenuti in Russia durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina,a Non è l'Arena ha azzardato un paragone piuttosto anomalo. Parallelamente alla battaglia sul campo, ieri a San Pietroburgo si è svolto un altro tipo di conflitto, quello tra chi protestava e le forze di polizia, che hanno represso duramente la manifestazione per la pace. Durante la trasmissione di La7,, laha detto: "Anche Stefanoè stato arrestato a Roma. Se dobbiamo parlare della libertà di espressione, non è che diamo dei grandi esempi anche in Italia". L'ex esponente della Lega si riferiva a uno dei no green pass più conosciuti in Italia, il quale diverso tempo fa ha guidato la protesta dei portuali che non volevano presentare il ...

