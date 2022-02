Drone ucraino distrugge lanciamissili russo | Video?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Questoè stato pubblicato sulla pagina Facebook del comandante in capo delle Forze armate di Kiev, il tenente generale Mykola Oleshchuk. Nelle immagini si nota come ilcolpisce perfettamente la zona occupata dall'esercito, ottenendo il massimo risultato. Ucraina, Civili Lottano Per Il Cibo A Kharkiv NoneCarro ArmatoDistrutto A Kharkiv È a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, che si sta combattendo oggi ...Aereo Abbattuto Sopra Kiev Un boato, un'esplosione sopra il cielo di Kiev illuminato nella notte a ...

In un post su Facebook il comandante in capo delle Forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, ha mostrato il video di unche neutralizza un lanciamissili russo. L'operazione bellica è stata portata a termine nel distretto di Malyn, Ucraina occidentale. Dall'inizio dei combattimenti sono almeno 352 i civili ...10.10 - La guerra con la Russia sulla stampa di tutto il mondo " FOTOGALLERY 9.59 - Guerra in diretta:polverizza convoglio VIDEO 9.40 - A tremare, dopo le nuove sanzioni alla Russia e ...“La storia non può e non deve guardare mai indietro ma deve andare avanti”. A dirlo è Lyudmyla Dmytruk, ucraina di Termopoli trasferitasi a Buonabitacolo da quasi vent’anni. Lyudmyla in queste ore è f ...KIEV – Guerra in diretta, così un drone ucraino di fabbricazione turca, polverizza un convoglio russo. SEGUI LA DIRETTA DI LIVESICILIA CON GLI AGGIORNAMENTI QUI ...