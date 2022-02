Diana Ross: “Ain’t no mountain high enough” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si avvicina la festa della donna, quindi perché non cominciare a festeggiare? Diana Ross è la donna che vi raccontiamo oggi. Nata assieme alle Supremes nel 1959, che in realtà all’epoca si battezzarono con i nome di The Primettes. La storia è questa: Florence Ballard, Mary Wilson, Betty Travis e Diana Ross erano quattro adolescenti che volevano fare musica. Erano brave perciò nel 1960 ottennero un contratto con la Motown, che cambiò loro il nome in The Supremes. Betty Travis fu la prima a lasciare il gruppo perché bloccata dai suoi genitori, che per lei avevano altri piani. Continuarono in tre, e dopo una serie di progetti falliti, arrivarono al primo posto in classifica nel 1964, con il brano “Where did our love go”. Questo brano fu il primo di molti che accompagnarono le tre giovani artiste attraverso gli anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si avvicina la festa della donna, quindi perché non cominciare a festeggiare?è la donna che vi raccontiamo oggi. Nata assieme alle Supremes nel 1959, che in realtà all’epoca si battezzarono con i nome di The Primettes. La storia è questa: Florence Ballard, Mary Wilson, Betty Travis eerano quattro adolescenti che volevano fare musica. Erano brave perciò nel 1960 ottennero un contratto con la Motown, che cambiò loro il nome in The Supremes. Betty Travis fu la prima a lasciare il gruppo perché bloccata dai suoi genitori, che per lei avevano altri piani. Continuarono in tre, e dopo una serie di progetti falliti, arrivarono al primo posto in classifica nel 1964, con il brano “Where did our love go”. Questo brano fu il primo di molti che accompagnarono le tre giovani artiste attraverso gli anni ...

