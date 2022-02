Crisi Ucraina | Ecogest disponibile a dare sostegno e futuro a 20 nuclei familiari assumendo i rispettivi capofamiglia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dall’Emilia Romagna l’aziendaspa, leader in Italia e nel mondo nel campo della manutenzione del verde autostradale, tende la mano ai profughi ucraini. Su impulso della famiglia Molinari, alla guida dell’azienda e della holding Greenway Group, è stata inviata stamani una missiva all’ambasciatore in Italia della Repubblica, S.E. Yaroslav Melnyk, ed al capo della Protezione Civile italiana, Fabrizio Curcio, per comunicare ufficialmente la disponibilità aaccoglienza e lavoro a 20tra coloro che sono in fuga dall’a causa della guerra. A fronte del complesso scenario internazionale e dellaumanitaria che ne consegue,vuole fare la propria parte. L’intento della famiglia Molinari, del board e ...

