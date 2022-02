Cecilia Rodriguez minaccia i follower e c’entra Ignazio Moser | «Mi tolgo da Instagram Non state bene con il cervello | avete rotto i maroni»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 1 marzo 2022), la sorellina di Belen, non ne può più. Colpa die le minacce fioccano. Chechu negli ultimi giorni è stata impegnata con la Fashion Week di Milano negli stessi giorni il suo fidanzato,, è stato negli Stati Uniti per questioni di lavoro e prima che lui tornasse a casa la 31 ha sbottato sui social., lo sfogo su«Ogni tanto vi leggo e miprofondamente i, che non ho in realtà, però me lirotti perchè siete veramente matti, noncol. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta ...