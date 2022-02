C'è anche Abramovich a mediare tra russi e ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo, patron del club londinese del Chelsea, è stato contattato dagli ucraini per mediare tra Kiev e Mosca. Nei giorni scorsi aveva lasciato la guida del suo club, cercando di prevenire possibili danni alla squadra in caso di sanzioni nei suoi confronti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo, patron del club londinese del Chelsea, è stato contattato daglipertra Kiev e Mosca. Nei giorni scorsi aveva lasciato la guida del suo club, cercando di prevenire possibili danni alla squadra in caso di sanzioni nei suoi confronti

Tempo59 : RT @CalcioFinanza: Roman #Abramovich - imprenditore che ha anche passaporto israeliano - presente in #Bielorussia su richiesta dell'#Ucrain… - infoitsport : Ucraina, al tavolo delle trattative con la Russia c'è anche Abramovich - andrewsword2 : RT @fanpage: Secondo il Jerusalem Post, ai #negoziati è presente anche il proprietario del Chelsea Roman Abramovich, contattato dall'Ucrain… - Amakk84531433 : ???? Potrebbe essere Roman #Abramovich la soluzione? L'imprenditore russo gode di grande popolarità in patria e se il… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Secondo The Jerusalem Post, anche il miliardario proprietario del #Chelsea, Roman #Abramovich, sarebbe coinvolto nei di… -