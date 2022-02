Barù diffidato da Noemi esagera anche con Miriana Trevisan e Jessica, sta usando tutti? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Barù diffidato da Noemi al Grande Fratello Vip 2022. Ennesima tegola sul reality di Canale5 che continua ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale non senza problemi. Mai come quest’anno si è parlato di denunce, problemi, parole poco politicamente corrette e ‘perdono’ da parte di Alfonso Signorini e i suoi collaboratori. A quanto pare, però, chi guarda da casa non ha intenzione di rimanere a guardare ed è quello che ha fatto la cantante Noemi che in queste ore ha deciso di diffidare Barù per una serie di dichiarazioni poco carine nei suoi confronti. Nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone sanremese della cantante, Barù si è rivolto ai suoi compagni di casa commentando: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei cogl*oni oggi… Mamma ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)daal Grande Fratello Vip 2022. Ennesima tegola sul reality di Canale5 che continua ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale non senza problemi. Mai come quest’anno si è parlato di denunce, problemi, parole poco politicamente corrette e ‘perdono’ da parte di Alfonso Signorini e i suoi collaboratori. A quanto pare, però, chi guarda da casa non ha intenzione di rimanere a guardare ed è quello che ha fatto la cantanteche in queste ore ha deciso di diffidareper una serie di dichiarazioni poco carine nei suoi confronti. Nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone sanremese della cantante,si è rivolto ai suoi compagni di casa commentando: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei cogl*oni oggi… Mamma ...

Advertising

chiara_sciuto : RT @spi4ndo: #Noemi la cantante, ha diffidato e querelato #Barù per le affermazioni rivolte nei suoi confronti. ?? #GFVIP #jerù - Ilbimbodisole1 : RT @spi4ndo: #Noemi la cantante, ha diffidato e querelato #Barù per le affermazioni rivolte nei suoi confronti. ?? #GFVIP #jerù - spi4ndo : #Noemi la cantante, ha diffidato e querelato #Barù per le affermazioni rivolte nei suoi confronti. ?? #GFVIP #jerù - intolleranteate : @Androme05256070 Noemi ha diffidato Barù?? - BITCHYFit : Noemi ha diffidato Barù, ecco qual è stata la sua reazione -

Ultime Notizie dalla rete : Barù diffidato GfVip, "devono tagliarti le corde vocali". E Noemi reagisce: guerra a Barù, un grosso caso a Mediaset Barù è stato diffidato da Noemi . E' stato lo stesso gieffino a comunicarlo nella casa. Dopo essere uscito dal confessionale, a Jessica Selassiè ha rivelato: 'Sono stato diffidato da una certa ...

GF Vip 6: cosa ha detto Barù su Noemi e perché la cantante lo ha diffidato ...nota la diffida è stato lo stesso Barù, che, di ritorno da un confessionale , ha confidato a Jessica che i legali dell'artista romana hanno provveduto a metterlo in guardia. 'S ono stato diffidato da ...

è statoda Noemi . E' stato lo stesso gieffino a comunicarlo nella casa. Dopo essere uscito dal confessionale, a Jessica Selassiè ha rivelato: 'Sono statoda una certa ......nota la diffida è stato lo stesso, che, di ritorno da un confessionale , ha confidato a Jessica che i legali dell'artista romana hanno provveduto a metterlo in guardia. 'S ono statoda ...