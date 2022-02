Atalanta-Sampdoria 1-0 LIVE | Pasalic!

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Sampdoria, Malinovskyi si ferma nel riscaldamento, al suo posto gioca Pasalic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-0: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Sampdoria, Malinovskyi si ferma nel riscaldamento, al suo posto gioca Pasalic - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Sampdoria, Malinovskyi si ferma nel riscaldamento, al suo posto gioca Pasalic -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

Commenta per primo Umberto Marino , dg dell', è intervenuto a Dazn prima della sfida con la: 'Tutte le partite sono importanti, stasera anche di più perché ci teniamo a restare aggrappati al treno Europa. Dobbiamo aggrapparci ...Commenta per primo Teun Koopmeiners , centrocampista dell', ha parlato a Dazn prima della sfida con la: 'Dobbiamo imparare dalle ultime partite in cui non abbiamo fatto bene. L'Europa League, però, ci ha lasciato delle sensazioni molto ...L’Atalanta sta disputando il posticipo del lunedì contro la Sampdoria: problema per Malinovskyi, da valutare per la Roma Ruslan Malinovskyi è in dubbio per la sfida di sabato dell’Olimpico, tra Roma e ...Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «La Sampdoria deve metterla sullo stesso piano ...