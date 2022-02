Atalanta-Samp, PresaDiretta sull’Ucraina o Vostro onore? La tv del 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 28 febbraio alle 20.45 si potrà assistere alla partita di calcio fra Atalanta e Sampdoria, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta tv su DAZN e in streaming sulla app ufficiale esclusivamente per gli abbonati. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposta una puntata speciale dedicata alla guerra in Ucraina, dal titolo “Diamo voce alla pace”. L’obiettivo è provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenze, il ruolo e il peso degli armamenti. Ma soprattutto per mettere al centro le ragioni della pace espresse nel mondo da milioni di persone e per tornare ad ascoltare la voce dei pacifisti. Putin ha detto che l’Ucraina non è uno ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 28alle 20.45 si potrà assistere alla partita di calcio fradoria, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta tv su DAZN e in streaming sulla app ufficiale esclusivamente per gli abbonati. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposta una puntata speciale dedicata alla guerra in Ucraina, dal titolo “Diamo voce alla pace”. L’obiettivo è provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenze, il ruolo e il peso degli armamenti. Ma soprattutto per mettere al centro le ragioni della pace espresse nel mondo da milioni di persone e per tornare ad ascoltare la voce dei pacifisti. Putin ha detto che l’Ucraina non è uno ...

Advertising

Italian : Atalanta dei rientri tra Samp e crisi ucraina - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: 'Atalanta, c’è la Samp e l’occasione non va sprecata' - andre61219 : @enzosatta2 @capuanogio E pensa che se l'Atalanta vince il recupero in casa contro Torino e domani contro la Samp,… - _Sim95_ : @VolCasciavit Io dico le cose come stanno, l'atalanta contro Samp e Torino non fa 6 punti in casa? E a Roma vince s… - telodogratis : Atalanta dei rientri tra Samp e crisi ucraina -