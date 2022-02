A Ostia una raccolta di cibo e farmaci per aiutare la popolazione ucraina | dove e quando

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022)– Anche adci sarà unadi beni di prima necessità per sostenere la. L’hanno organizzata i Giovani Democratici del Municipio X, raccogliendo l’appello della chiesadi Santa Sofia a Roma.? Laavrà luogo mercoledì 2 marzo, dalle ore 10 alle 18.? I punti disaranno due: la sezione diAntica (in via Gesualdo 1); la sezione di(in via Alessandro Bertolini 14B). Cosa? Ognuno potrà portare, in base alle proprie possibilità, uno o più alimenti efra quelli elencati: Pasta Olio d’oliva Olio di girasole Riso Caffè Tè Fette biscottate Nutella Merendine Tonno Barattoli di ...