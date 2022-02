Ucraina-Russia | Follini | “Rischi e dolori anche per noi | meno torpore civile”

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’aggressione russa all’sembra indurci -insieme- all’indignazione e alla rassegnazione. Ma forse più alla seconda che alla prima. Come se la sua brutalità nutrisse più la nostra paura che il nostro sdegno. Sarà il caso di rifletterci. E magaridi cercare di reagire. Le generazionirecenti si erano fatte le ossa manifestando contro guerre e invasioni, mobilitandosi in nome dei popoli derelitti, indignandosi contro le grandi potenze dell’epoca. Le nostre strade si sono riempite volta a volta di bandiere (soprattutto americane) bruciate e di parole d’ordine e canti di libertà con cui si voleva celebrare la nostra solidarietà contro ogni oppressione. Chi ha qualche anno in più conserva memoria delle proteste contro gli americani per il Vietnam, di quelleaffollate contro i ...

... le forze militari russe sono entrate a Kharkiv, la seconda principale cittàdove si ...e lancia un appello ai cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro lache, ...Ha voluto alle sue spalle la bandierae ha chiesto a tutti i presenti un minuto di silenzio 'per le prime vittime del conflitto e chiedere allae al mondo intero di fermare immediatamente la guerra lasciando la voce alla ...Firenze – A mano a mano che i bombardamenti russi si intensificano sul suolo ucraino, le conseguenze per la popolazione civile sono sempre più devastanti, “particolarmente drammatiche per le persone ...Per i negoziati tra l’Ucraina e la Russia “qualunque città va bene, come Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo all’annuncio di Mosc ...