Ucraina | Governo accetta colloqui con i Russi sul fiume Pripyat

Kiev – Il profilo Facebook della presidenza Ucraina, informa che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiamato Vladimir Zelensky. I due leader, "hanno concordato che la delegazione Ucraina incontrerà quella russa senza condizioni preliminari al confine ucraino-bielorusso, nell'area del fiume Pripyat". Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità del fatto che al momento della partenza delle trattative e del ritorno della delegazione Ucraina, rimarranno a terra tutti gli aerei, elicotteri e missili posti sul territorio bielorusso. (ITALPRESS).

